Не выходи на улицу: Netflix выпустит триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс

Фильм о том, как заставить других поверить в то, что ты видел преступление, если ты даже сам себе не веришь.

8 апреля стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового триллера «Женщина в окне». Главную роль исполнила Эми Адамс, известная тем, что играла подругу Супермена в киновселенной DC, а также по фильмам «Афера по-американски» и «Большие глаза». В этот раз актриса перевоплотилась в даму, которая страдает агорафобией. Она боится выходить из дома и пытается преодолеть свой страх с психотерапевтом.

Мало главной героине внутренних проблем, так однажды ночью она замечает, как в окне напротив кто-то ударил ножом ее соседку. Полицейские и муж «пострадавшей» уверяют, что женщине привиделось. Да и сама соседка вдруг оказывает совсем другой женщиной. Окружающие подозревают, что у домоседки от ее лекарств окончательно крыша поехала. Пытаясь доказать, что она не сумасшедшая, женщина вдруг начинает замечать, что она в своей квартире не одна…

В картине снялись Гэри Олдмен, Джулианна Мур, Энтони Маки и Уайатт Рассел. Фильм должен был выйти еще осенью 2019 года, но был отложен из-за провальных тест-просмотров, а затем его релизу помешала пандемия. В итоге права на показ выкупил Netflix, который начнет трансляцию триллера с 14 мая.

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