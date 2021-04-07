Эндрю Гарфилд стал звездой YouTube в новом фильме

6 апреля в Сети появился трейлер нового фильма со звездой «Нового Человека-паука» Эндрю Гарфилдом. Картина называется «Мейнстрим» (Mainstream), главную роль в ней исполнила 22-летняя Майя Хоук, которая уже успела засветиться в «Однажды в… Голливуде» и в сериале «Очень странные дела».

Она играет девушку-блогера, которая нашла свой путь к славе на YouTube, начав снимать ролики с харизматичным незнакомцем, роль которого исполнил Гарфилд. Парочка быстро становится звездами, но темная сторона вирусной популярности грозит разрушить жизни их обоих.

Судя по трейлеру, Эндрю получил шикарную возможность проявить свою экспрессию и эпатаж, да и просто «оторваться по полной». Его герой даже бегает без штанов по улице.

Сообщается, что театральная и цифровая премьера фильма на Западе состоится 7 мая. А в российских кинотеатрах он выйдет чуть позже — 20 числа.

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