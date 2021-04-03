Когда злодей совсем не злодей: вышел трейлер мультфильма «Кощей. Начало»

2 апреля в Сети появился тизер нового отечественного сказочного мультфильма. Студия «Паровоз» решила выпустить несколько полнометражных картин по своему анимационному сериалу про девочек-волшебниц «Сказочный патруль» — и вот первая ласточка этого проекта под названием «Кощей. Начало».

С первых кадров зрители впадают в ступор, ведь на экране не костлявый злобный колдун из русских сказок, а молодой спортивного вида мужчина, покоритель женских сердец и искатель артефактов. Сюжет расскажет о том, с чего мрачный персонаж начинал свой путь. Очевидно, финалом картины станет обретение главным героем бессмертия, но до этого зрители успеют насладиться красочной 3D-смесью «Индианы Джонса» и «Клуба Винкс».

Стоит отметить, что в новом мультике Кощей водит мотоцикл, а в напарниках у него комичных говорящий меч-кладенец.

Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 28 октября.

Смотрите также: