Аманда Сейфрид селится в дом с привидениями в новом триллере от Netflix

1 апреля студия Netflix опубликовала трейлер хоррора «Увиденное и услышанное» с Амандой Сейфрид в главной роли. Судя по видео, в новом фильме не будет жутких тварей, выпрыгивающих из темноты. Напряжение создается мистической тайной, которая давит на героиню. Вполне возможно, что в финале окажется, что причиной страхов были не призраки или демоны, а банальная ложь.

Картина является экранизацией романа Элизабет Брандейдж. По сюжету молодые и счастливые супруги переезжают из центра Нью-Йорка в сельскую глубинку. Муж нашел для жены и дочки очень милый дом, но старое здание явно скрывает в себе какую-то зловещую тайну. А позже выясняется, что и у самого мужчины есть секрет, который он ни в коем случае не хочет рассказывать своей возлюбленной.

Супруга главной героини сыграл Джеймс Нортон, известный по сериалам BBC «МакМафия» и «Война и мир». Премьера картины состоится на Netflix 29 апреля.

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