Netflix выпустит мультфильм про восстание машин и семейные ценности

31 марта потоковый сервис Netflix представил трейлер своего нового мультфильма «Митчелы против машин». Это очередная картина о том, как далеко не идеальная семья в трудный час сплачивается вместе и показывает чудеса дружбы и любви.

По сюжету нового анимационного творения, власть на Земле захватили роботы и искусственный интеллект. Машины сумели поймать (считай загнать в Матрицу) всех людей на планете, непокорной осталась лишь семья Митчелов, у которых наблюдаются явные проблемы во взаимопонимании. Кроме фантастического сюжета, у картины есть и нравственный подтекст: технологии в виде гаджетов и телевизоров давно захватили людей — самое время оторваться от них и провести время со своей семьей.

Внимание привлекает не столько завязка мультфильма, сколько его сочная анимация, сочетающая 2D и 3D. Над проектом трудились люди, создавшие «Гравити Фолз», «Человек-паук: Через вселенные» и «Лего. Фильм».

Анимационный фильм «Митчелы против машин» станет доступен на Netflix с 30 апреля.

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