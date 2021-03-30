Джейсон Стейтем вернулся на экран, чтобы показать злодеям «Гнев человеческий»

29 марта вышел финальный трейлер нового боевика от Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Эти два титана криминальных разборок в кино снова объединились, чтобы подарить зрителям еще один триллер про крутых парней под названием «Гнев человеческий».

По сюжету в Лос-Анджелесе происходит ряд многомиллионных ограблений инкассаторских машин. Но тут в охранную компанию нанимается мужчина, который пресекает эти преступления, используя выдающиеся боевые навыки. Однако у него есть личные мотивы искать злодеев, организующих данные налеты.

Посмотрев трейлер, возникает ощущение, что имеешь дело с очередным сиквелом «Перевозчика» — настолько Стейтем закостенел в своем любимом образе. Но фирменный подход Гая Ричи должен принести в эту отработанную схему боевика нечто интересное. Например, запутанную сетку персонажей и их личных мотивов.

Что из этого получилось, российские зрители увидят в кинотеатрах с 22 апреля, в то время как в Америке дата релиза фильма назначена на 7 мая.

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