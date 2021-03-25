Культовый фильм «Вспомнить все» покажут в кинотеатрах в современном качестве

В конце марта в российских кинотеатрах выйдет обновленная версия культового фантастического боевика «Вспомнить все» 1990 года. В этой картине режиссера Пола Верховена снялись Арнольд Шварценеггер и Шэрон Стоун. Лента получила специальный «Оскар» за визуальные эффекты.

Спустя 30 лет известный режиссер реставрировал свое творение в качестве 4K. В современных условиях были восстановлены цвет и звук. И теперь компания «Иноекино» запускает его в российский прокат. Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами, что позволит фанатам картины еще глубже погрузиться в нее.

Напомним, по сюжету, обычный работяга из 2048 года обращается в компанию, что может вживлять людям выдуманные воспоминания. Мужчина хочет, чтобы в его памяти появились кадры шикарного путешествия на Марс, но во время процедуры выясняется, что в мозгу у главного героя уже есть такие воспоминания, и что он совсем не простой рабочий.

В графике премьер «Вспомнить все» заняло дату 1 апреля. Но специальные показы с участием приглашенных экспертов начнутся уже с 26 марта. Полный список кинотеатров и мероприятий опубликован на сайте прокатчика.

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