Александр Васильев устроит просмотр фильма Марлен Дитрих с разбором костюмов

Историк моды расскажет о стиле легендарной актрисы во время киносеанса.

22 марта в московском киноцентре «Октябрь» пройдет очередной киносеанс из цикла «Большой стиль с Александром Васильевым». Новая встреча будет посвящена легендарной Марлен Дитрих. Для рассказа о ней историк моды выбрал картину «Алая императрица», снятую по мотивам дневников Екатерины Великой.

«И пусть история в фильме несколько мифическая, а антураж порой кажется гротескным. Зато Дитрих — самая настоящая, и она неподражаема в зените своей голливудской славы!» — анонсировал событие в Instagram Александр Васильев.

Известный телеведущий и гуру моды расскажет зрителям о стиле немецкого экспрессионизма, который представлен в фильме, с его немыслимыми и роскошными костюмами. И, конечно же, пойдет о самой кинодиве Марлен и эстетикой, которую она сформировала своим творчеством.

Сеанс назначен на 22 марта, начало в 19 часов.

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