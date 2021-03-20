На фестивале документального кино Вера Кричевская представит фильм о работе Натальи Синдеевой

Киноработа журналистки Вера Кричевской «На … такую работу» закроет Артдокфест в Москве. Фестиваль документального кино пройдет со второго по девятое апреля в Москве и с третьего по десятое апреля в Санкт-Петербурге.

Кричевская сняла фильм о журналистской «кухне». Как одна из основателей телеканала «Дождь» она знает, как и для чего создавался этот информационный телеканал. По словам киноэкспертов, свежая работа телережиссера будет посвящена главной основательнице «Дождя» Наталье Синдеевой. Не останется в стороне и ее муж — предприниматель Александр Винокуров. Именно эти персоны стали прототипами героев истории Кричевской.

Двухчасовой документальный триллер расскажет, как несколько человек решили создать совершенной новый тип канала на российском телевидении. Сама картина будет показана на английском языке с частичными русскими субтитрами. Фильм Кричевской можно будет посмотреть 9 апреля в 20:00 по московскому времени в кинотеатре «Октябрь».

Напомним, недавно стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» не сможет бороться за «Оскар».

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