Вторая часть приключений Кота в сапогах из «Шрека» получила дату выхода

У сиквела мультфильма «Кот в сапогах» от студии DreamWorks Animation (по сказочной вселенной «Шрека») появилась дата выхода. Как передает издание Deadline, компания Universal зарезервировала для второй части уикенд на 23 сентября 2022 года.

О картине известно, что она будет называться «Кот в сапогах: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish), а ее созданием займутся те же люди, что делали сиквел «Семейки Крудс». Последний, кстати, был номинирован на «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм и собрал хорошую кассу во время пандемии.

Антонио Бандерас вернется в качестве голоса Кота. По сюжету, усатый герой со шпагой вдруг узнает, что 8 из его 9 жизней уже потрачены. Но есть мифическое последнее желание, которое, если его найти, может восстановить знаменитому искателю приключений его запас удачи. Чем не повод рискнуть единственной оставшейся жизнью, амиго?

Напомним, что первая часть «Кота в сапогах» от DreamWorks была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» и окупила свое создание в четыре раза.

