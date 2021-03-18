Реальные пацаны в 90-е годы охотятся за печенью в новом отечественном фильме

В кинотеатрах выходит криминальная комедия «Печень, или История одного стартапа».

31 марта в российский прокат выходит фильм «Печень, или История одного стартапа». Это криминальная комедия про «лихие 90-е» в духе мема «пацан к успеху шел».

В центре сюжета — три друга, которые учатся в школе, но уже мечтаю открыть собственный бизнес. Но откуда предприимчивым парням взять стартовый капитал? Их ведь даже до выпускных экзаменов не допустили. На помощь приходит местный полукриминальный авторитет, у которого сгнила печень. Мужик готов заплатить, если начинающие бизнесмены достанут ему новый орган. Что получилось в результате этой аферы, смотрите в трейлере фильма.

Пропитого авторитета играет Сергей Маковецкий, также в картине снялись Евгения Добровольская, Александр Обласов и Даниил Вахрушев.

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