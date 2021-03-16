Танцы в Нью-Йорке: вышел трейлер фильма-мюзикла «На высоте»

15 марта студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер предстоящего фильма «На высоте» (In the Heights), который стал экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.

Герои этой истории — жители нью-йоркского района Вашингтон-Хайтс. Они не очень богаты, зато имеют мечты и готовы за них бороться. Ну а помогает людям любовь к музыке и танцам. Как и положено мюзиклу, здесь пляшут все. Даже трейлер наполнен энергией, провоцирующей на то, чтобы подвигать телом.

В картине снялись Энтони Рамос, Кори Хоукинс и бывший муж Дженнифер Лопес — певец Марк Энтони. Кстати, автор оригинального мюзикла Лин-Мануэль Миранда тоже получил роль — продавца мороженого.

Трейлер сообщает, что релиз фильма в кинотеатрах на цифровом сервисе HBO Max намечен на 18 июня.

Смотрите также: