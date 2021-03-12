Из вышедшего в прокат фильма «Супернова» вырезали сцены нежности между мужчинами

11 марта в российский прокат вышел фильм «Супернова». Это британская драма начинающего режиссера и сценариста Гарри Маккуина, однако в ней снялись две именитые звезды — Колин Ферт и Стэнли Туччи. Картина без магии, перестрелок и жгучих красоток, скорее всего, прошла бы незамеченной, но российская пресса все-таки обратила на нее внимание. А причина в том, что в ленте присутствую сцены проявления любви между двумя мужчинами, которое отечественные прокатчики вырезали перед релизом.

По сюжету, двое мужчин партнеров отправляются в ностальгическое путешествие по Англии, проезжая живописные места, в которых они когда-то были счастливы. Драма в том, что один из них страдает от ранней деменции, и его жизни скоро настанет конец, а второй любит первого и не может смириться с печальной судьбой.

Конечно, фильм больше про чувства, нежели про их физическое воплощение. Однако компания-прокатчик World Pictures удалила из картины ряд сцен, в который мужчины слишком близко друг к другу.

«Не очень понятно, чем именно можно было руководствоваться, вырезая из картины минутные эпизоды, в которых герои просто лежат в постели или целуются. Прокатный рейтинг 18+ таких «правок» не требует, а природа отношений двух мужчин от этого совершенно не меняется — никакая цензура не превратит их в просто двух старых хороших друзей, решивших прокатиться вместе в отпуск», — пишет обозреватель «Коммерсанта» Юлия Шагельман.

По ее мнению, вырезанные сцены были достаточно коротки и целомудренны, но зато подчеркивали глубину отношений героев. Но прокатчик решил иначе, так что российская версия фильма осталась без поцелуев.

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