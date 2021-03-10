Снятый с проката фильм «Город лжи» с Джонни Деппом вернется в кинотеатры

9 марта в Сети появился новый трейлер фильма «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли. Эта картина должна была выйти в прокат еще в 2018 году, но тогда ее показали только на фестивале нуарного кино в Италии и там же выпустили ограниченным тиражом. Причина задержки была в скандале, который произошел на съемках фильма, а позже дошел до суда.

Якобы нетрезвый Джонни Депп бросился с кулаками на одного из менеджеров съемочной группы, когда тот объявил, что рабочая смена окончена. Продюсер фильма попросил пострадавшего сотрудника отказаться от заявления в полицию, но тот не пошел навстречу и был уволен. Позже побитый киношник обратился с иском в суд, из-за чего релиз фильма был отложен.

И вот в 2021 году картина получила новую дату выхода: в американских кинотеатрах премьера состоится 19 марта, а в Сети по запросу она станет доступна с 9 апреля. О российском релизе пока не говорится, впрочем, на просторах Интернета эту картину уже давно можно найти в русском дубляже.

Сам фильм имеет статус биографического. В нем отображены реальные события: расследование гибели известных рэперов Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса (The Notorious B.I.G.). Депп играет детектива полиции, который вел это дело и возвращается к нему через 20 лет. В паре со звездой «Пиратов Карибского моря» снялся Форест Уитакер — в роли журналиста, который помогает сыщику.

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