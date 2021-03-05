«Лигу справедливости Зака Снайдера» покажут в России в один день с западной премьерой

Поклонникам кинокомиксов не придется долго ждать, когда «Лига справедливости Зака Снайдера» придет на российские экраны. В тот же день, когда новая версия супергеройского блокбастер выйдет на Западе, — 18 марта — она станет доступна и отечественным зрителям. Расширенную и доработанную картину эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD».

Видеосервис сообщил, что фильм будет доступен по подписке «Плюс»: с субтитрами или в русском дубляже.

Напомним, талантливый режиссер Зак Снайдер, снявший фильмы «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена» (2016), позже взялся за масштабный проект — объединить героев комиксов DC в большую команду. Он снял фильм «Лига справедливости», но когда картина была уже на финальной стадии создания, покинул проект из-за смерти дочери. Заканчивал ленту другой режиссер — Джосс Уидон, снявший «Мстителей» для Marvel. Фантастический боевик вышел в 2017 году, но не понравился ни критикам, ни фанатам комиксов.

Зрители и даже актеры потребовали у студии Warner Bros., чтобы фильм был переделан согласно оригинальным задумкам Снайдера. И в 2020 году постановщик вернулся к проекту, пообещав выпустить свою режиссерскую версию — более логичную и расширенную. Она выйдет в формате шести серий с общим хронометражем в четыре часа.

Также на «КиноПоиске HD» появится большая коллекция мультсериалов про Бэтмена и «Лигу справедливости».

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