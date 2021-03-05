Культовый фильм «Сибирский цирюльник» снова покажут в кинотеатрах

Перевыпуск российской классики в кино намечен на 14 марта 2021 года.

В 1998 году Никита Михалков выпустил фильм «Сибирский цирюльник», который по прошествии лет уже можно смело называть культовым. Известно, что над этой картиной работали специалисты из России, Франции, Италии и Чехии. В 2000-м она была удостоена Государственной премии Российской Федерации.

И вот эта современная классика возвращается на большие экраны. По данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», перевыпуск фильма в отечественных кинотеатрах состоится 14 марта. Дистрибьютором выступила компания «Централ Партнершип».

Для зрителей это хороший повод устроить романтическое свидание с просмотром культовой мелодрамы. Напомним, сюжет картины разворачивается в 1885 году. В Россию, чтобы помочь своему другу-изобретателю, приезжает соблазнительная американка Джейн Кэлэген. Ее задача — очаровать русского генерала, но девушка сама оказывается очарована молодым офицером.

В фильме блистает Олег Меньшиков в компании иностранных актеров Джулии Ормонд и Ричарда Харриса, а также Алексея Петренко, Владимира Ильина, Анны Михалковой, Марата Башарова и других. Никита Михалков сыграл в ленте российского императора Александра III.

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