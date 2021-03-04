Майкл Б. Джордан будет мстить за убитую жену в новом боевике «Без жалости»

3 марта американский видеосервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер нового остросюжетного фильма с Майклом Б. Джорданом «Без жалости». 34-летний актер играет морпеха, у которого российские солдаты убивают беременную жену. Мститель оборачивается против всего мира, и вряд ли кто-то сможет его остановить. Идя по трупам, боец раскрывает правительственный заговор, авторы которого собираются стравить две страны.

Насколько далеко готов зайти главный герой, можно понять по впечатляющей сцене, в которой он поджигает машину с чиновником внутри, а затем сам садится в горящий автомобиль и требует у своей жертвы назвать имя того, кто за всем стоит.

Фильм является экранизацией одноименно романа Тома Клэнси 1993 года. Данный писатель создал целую вселенную на основе альтернативной истории, главным персонажем которой является аналитик ЦРУ и бывший морпех Джек Райан. «Без жалости» — это побочная история данной вселенной, в которой рассказывается о становлении другого ее яркого персонажа — Джона Кларка. Голливуд любит экранизировать книги о Райане. Примечательно, что в фильме «Прямая и явная угроза» 1994 года появляется персонаж Майкла Б. Джордана, правда, тогда его играл светлокожий Уиллем Дефо.

Новый боевик выйдет на Amazon Prime Video 30 апреля.

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