Бунт на корабле: вышел тизер фантастического фильма про буйную молодежь в космосе

2 марта кинокомпания Lionsgate опубликовала в Сети официальный тизер нового научно-фантастического фильма «Поколение Вояджер» (Voyagers). В главных ролях снялись Колин Фаррелл, Тай Шеридан и Лили-Роуз Депп.

Сюжет расскажет о космической экспедиции, цель которой — заселить людьми новую планету, так как на Земле человечеству грозит вымирание. В шаттл помешаются 30 юношей и девушек, и их путешествие грозит растянуться на несколько поколений. Молодежь летит сквозь пустоту месяцы и годы и постепенно становится все менее послушной, начиная изучать примитивные стороны своей натуры. Со временем жизнь на корабле превращается в хаос, замешанный на страхе, похоти и жажде власти.

Трейлер сообщает, что картина выйдет в западных кинотеатрах 9 апреля 2021 года. В России премьера состоится 22 апреля.

Смотрите также: