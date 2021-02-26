Премьера фильма «Московская горка» прошла с высокими технологиями

25 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Московская горка». Картина была снята по рассказу современного писателя Александра Цыпкина в премиальном жилом районе Хамовники. Это история любви, которая случилась на детской площадке. Еще одно доказательство того, что настоящее чувство может застать нас где угодно. Кстати, у фильма планируется продолжение в формате веб-сериала.

Примечательно и то, что во время премьеры компания LG Electronics представила в кинотеатре свои OLED-телевизоры (модели Gallery 65GX и 77CX). На них транслировали отрывки из новой картины и места съемок. Уточним, что отличительной особенностью технологии OLED является глубокий черный, на фоне которого другие цвета выглядят более естественно и впечатляюще. Такие экраны могут создать атмосферу кинотеатра в любой квартире. При своей толщине в 20 миллиметров они вплотную прилегают в стене и выглядят как цифровой холст.

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Преимущества OLED-телевизоров LG оценили приглашенные на премьеру режиссер Егор Кончаловский, телеведущая Екатерина Одинцова, актеры «Московской горки» Анатолий Белый и Виктория Толстоганова.

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