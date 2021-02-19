В апреле в российских кинотеатрах покажут трилогию «Властелин колец» в лучшем качестве

Если вы задумали пересмотреть культовую трилогию фильмов «Властелин колец», то лучше подождите до апреля. В этом месяце все три картины про приключения хоббита Фродо и его друзей покажут в кино, да еще и в улучшенном качестве.

Напомним, что масштабные блокбастеры Питера Джексона выходили в 2001–2003 годах. Им уже по двадцать лет, и технологии кино за это время скакнули далеко вперед. В 2020-м стало известно, что все три ленты будут переизданы в лучшем качестве видео. Но обновленные версии решили не просто растиражировать на DVD, а пустить еще раз в кинотеатрах. Замечательная идея!

Итак, согласно графику релизов фильмов в России, составленному на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», трилогия «Властелин колец» выйдет в кинотеатрах в следующем порядке:

«Братство кольца» – 15 апреля,

«Две крепости» – 22 апреля,

«Возвращение короля» – 29 апреля.

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