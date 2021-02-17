Зарождение самой стильной злодейки в кино: вышел трейлер «Стервеллы» с Эммой Стоун

Похоже, тренд делать из злодеев главных героев фильмов добрался и до Disney. Вечером 17 февраля в Сети появился трейлер нового фильма «Стервелла» (Cruella) — о той самой сумасбродной барышне из мультфильма «101 далматинец». Новая картина расскажет о становлении злодейки, помешанной на мехах. Ее молодую версию сыграет популярная актриса Эмма Стоун.

Действие развернется в Лондоне 1970-х годов, в разгар панк-рока. Молодой и амбициозный модельер Эстелла пытается шокировать публику своим стилем. Она — настоящая бунтарка, и не только на модных вечеринках, но и на улицах. В приятелях у девушки имеется парочка бандитов, с которыми она начинает творить хаос. Героине противостоит высокомерная баронесса, вокруг которой крутится весь мир моды. В ожесточенном противостоянии с ней эпатажная хулиганка станет коварной преступницей, которую мы знаем под именем Стервелла Де Виль.

Трейлер дает понять, что Эмма Стоун нашла удачное сочетание стиля, находчивости и безумия — почти такое же выигрышное, как у Джонни Деппа и его капитана Джека Воробья. Не терпится увидеть этот шикарный образ на экране.

Премьера фильма на западе состоится 28 мая 2021 года. Добавим, что новая картина является официальным приквелом ленты «101 далматинец» 1996 года, в котором Стервеллу сыграла Гленн Клоуз.

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