Любовь продолжается: вышел тизер третьей части мелодрамы «После»

Если у «Пятидесяти оттенков серого» есть продолжение, то это франшиза «После». Она тоже повествует о безграничной страсти между абсолютно разными парнем и девушкой. Да и сама автор книги Анна Тодд призналась, что вдохновлялась «Оттенками».

В 2019 году вышел первый фильм «После». Главных героев сыграли малоизвестные молодые актеры Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс Тиффин, но картина хорошо окупилась, и в 2020-м вышло продолжение «После. Глава 2». Но, раз уже взялись дублировать успех популярной романтической франшизы, то и третья часть должна быть. И вот 14 февраля вышел ее тизер.

Новый фильм будет называться After We Fell («После падения»), хотя в России он может выйти как «После. Глава 3». В ролике мы видим, как главные герои продолжают страстно любить друг друга, но тайны их семей ставят под сомнение возможность счастливого будущего для пары. Кроме того, во франшизе появится новый персонаж, сыгранный актером Картером Дженкинсом, который встанет между влюбленными.

Тизер объявляет, что третий фильм выйдет «скоро». В англоязычных сайтах говорится, что премьера состоится в 2021 году.

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