Гэри Олдмен, Арми Хаммер и Эванджелин Лилли раскроют наркотический заговор в новом фильме

Новая кинопремьера 2021 года — триллер «Трафик» с Гэри Олдменом. В звездном актерском составе также значатся: Арми Хаммер, Люк Эванс, Эванджелин Лилли, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и другие знаменитости. Дня днях в Сети появился русскоязычный трейлер картины.

Фильм погрузит в секреты распространения наркотиков в Америке и конкретно остановится на такой проблеме, как «опиоидный кризис» (растущее количество смертей от бесконтрольного употребления анальгетиков).

По сюжету честный ученый хочет рассказать миру об опасности обезболивающего препарата, который вот-вот поступит в продажу. Одновременно отчаянная мать ищет своего пропавшего сына, и бравый агент ФБР пытается «накрыть» большой канал наркотрафика. Эти три сюжетные линии переплетаются между собой, потому как все это — детальки пазла одного масштабного фармацевтического заговора.

В западных кинотеатрах картина выйдет 26 февраля, в России чуть позже — 11 марта.

Смотрите также: