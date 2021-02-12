Пегова в погонах бросилась на поиски загулявшего Робака в новой романтической комедии

11 марта на экранах страны выходит новая романтическая комедия «Только серьезные отношения». Это история про девушку, которая ищет себе избранника на сайте знакомств. Вот только те, кто пользовался подобными приложениями, знают, как много в них обмана и притворства.

По сюжету главная героиня настолько увлеклась свиданиями, что теперь ей грозит отчисление из университета. Спасать моральный облик дочери из провинции в Москву приезжает ее отец, да только делает еще хуже, когда сам втягивается в круговорот разгульной столичной жизни. Ну и чтобы жизнь девушки окончательно превратилась в комедию, на поиски загулявшего мужа приезжает ее мать — майор полиции. Накал страстей ощущается уже в трейлере фильма.

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Девушку играет молодая белорусская актриса Алина Юхневич, а ее бесшабашных родителей — Александр Робак и Ирина Пегова. Режиссером выступил Вячеслав Росс, снявший комедию «Тупой жирный заяц» 2006 года и драму «Сибирь. Монамур» 2011-го.

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