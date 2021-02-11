Родителям нельзя говорить «нет»: Netflix выпустит семейный фильм, в котором детям разрешено все

10 февраля стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового семейного фильма под название Yes Day («День «да»). Дженнифер Гарнер и Эдгар Рамирес сыграли родителей, которые постоянно пытались сдержать шалости своих троих детей. И вот по сюжету «предки» договариваются с наследниками, что у них будет один день, когда нельзя будет говорить «нет». То есть любые шалости, которые придумает ребятня, родители обязаны будут разрешить и даже поучаствовать в этом. Звучит ужасно, но затея лишь укрепит семейные узы героев фильма.

Ранее Дженнифер Гарнер сыграла роль Электры в двух супергеройских боевиках, еще на ее счету такие картины, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Изобретение лжи» и «День святого Валентина». Также она известна, как бывшая жена Бена Аффлека, родившая ему троих детей, так что с ролью мамочки актриса знакома не понаслышке.

Режиссером нового фильма выступил Мигель Артета, ранее снявший Гарнер в комедии «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Обе картины явно перекликаются по духу.

«День «да» выйдет на Netflix 12 марта 2021 года.

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