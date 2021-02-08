В новом фильме от режиссера «Стекла» персонажи постареют за один день

7 февраля на Суперкубке по американскому футболу зрителям был представлен тизер новой картины от создателя фильмов «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло», режиссера М. Найт Шьямалана. 50-летний маэстро вновь удивит публику мистическим триллером с заковыристой загадкой в сюжете.

Лента называется Old («Старые»). В 30-секундном ролике показали семью, которая приехала отдыхать на тропический пляж, но это явно не обычное место. За один день герои стареют здесь, как за всю жизнь. Ушедший погулять 6-летний мальчик возвращается взрослым парнем, маленькая девочка просыпается беременной девушкой. А что же случится со взрослыми персонажами? Одного этого уже хватит, чтобы зритель захотел разгадать загадку таинственного пляжа.

Известно, что в основу картины лег графический роман «Песочный замок». Шьямалан выступил режиссером и сценаристом проекта.

Тизер сообщает, что фильм выйдет в кинотеатрах летом 2021 года, но точной даты не дает. Однако в других источниках отмечается, что релиз намечен на 23 июля.

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