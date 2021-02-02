Нео-вестерн с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне смерти» получил дату выхода

Новый драматический фильм с Анджелиной Джоли в главной роли под названием «Те, кто желает мне смерти» получил дату выхода. Картина была снята еще в 2019 году, но долго добиралась до кинотеатров.

Как передает портал The Wrap, релиз нео-вестерна состоится 14 мая 2021 года. Вместе с большим экраном он стартует на HBO Max.

Сюжет развернется в диких лесах Монтаны. 14-летняя девочка стала свидетельницей убийства, и теперь на нее тоже открыта охота. Но юную героиню защищает сильная женщина, которую, по всей видимости, и сыграла Джоли. Кроме перестрелок, персонажей ждет еще одна опасность в виде масштабного лесного пожара.

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В актерском составе также заявлены Николас Холт (киновселенная «Люди Икс»), Джон Бернтал (сериалы «Ходячие мертвецы» и «Каратель») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»). Режиссер — Тейлор Шеридан («Ветреная река»).

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