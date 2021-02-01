Боевик с Мелом Гибсоном и временной петлей выйдет в кинотеатрах 11 марта

1 февраля в Сети появился русскоязычный трейлер научно-фантастического боевика Boss Level с Мелом Гибсоном и Фрэнком Грилло в главных ролях. Из него стало известно, что в российских кинотеатрах он выйдет 11 марта 2021 года под названием «День курка», а не «Квант времени», как сообщалось ранее.

Ассоциация с «Днем сурка» не случайна. Главный герой — бывший спецназовец, которого поместили во временную петлю. Каждый день его убивают изощренными способами, но затем он снова просыпается живой и здоровый в своей постели, помня о том, кто и как его прикончил. Весь этот опыт нужен бойцу, чтобы избежать всех подготовленных для него смертей и дойти до «финального босса» — злого полковника, что устроил всю эту заварушку.

Данный боевик сняли еще и в 2018 году, но по ряду причин он довольно долго добирался до кинотеатров. В России его прокатчиком стала компания «Вольга».

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