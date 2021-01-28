Бенедикт Камбербэтч «рискует жизнью» в Москве в трейлере фильма «Железная кора»

Выход картины в кинотеатрах ожидается в марте 2021 года.

27 января вышел трейлер драматического фильма «Железная кора» (в США он выйдет под название «Курьер») с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Известный английский актер сыграл историческую личность — британского бизнесмена Гревилла Винна, нанятого западными спецслужбами, чтобы быть связным в разрешении Карибского кризиса. Предпринимателю пришлось работать с печально известным советским шпионом Олегом Пеньковским.

Картина наполнена духом Холодной войны. Авторы ленты восхваляют Винна, который не имея шпионского опыта, ездил в Москву и добывал важные сведения для предотвращения третьей мировой. Это история о дружбе и отваге, а также еще один современный взгляд Запада на Советский Союз. Пеньковского сыграл грузинский актер Мераб Нинидзе. Также в картине снялись актрисы Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли и звезда российского кино Кирилл Пирогов.

больше по теме Бенедикт Камбербэтч и Джоди Фостер раскрыли военный заговор в новом трейлере В 2021 году на экраны выйдет драма «Заключенный номер 760».

Фильм впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2020 года, но до западных кинотеатров он доберется только 19 марта 2021-го. Премьера в России запланирована на 18 марта.

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