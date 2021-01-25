«Клуб Винкс» плюс «Один дома»: в прокат выходит семейный фильм «Маленькие волшебницы»

28 января в российских кинотеатрах выйдет немецкая семейная комедия про магию «Маленькие волшебницы». Фильм расскажет о четырех сестрах, живущих в замке со своими родителями. На первый взгляд это обычные школьницы, которые развивают свои таланты и мечтают выступить на музыкальном шоу. Но у главных героинь есть большой секрет — от своих родителей они унаследовали способности к волшебству. Трое из них уже овладели магией огня, воды и земли. И вот младшенькая подоспела со стихией воздуха. Конечно же, в фильме не обошлось без противостояния злодею. Девочки должны будут проучить ведьму, которая намеревается захватить магический артефакт, хранящийся в их замке.

Картина является экранизацией фэнтези-романов «Сестры-спрайты» британской писательницы Шеридан Уинн. Цикли публикуется с 2008 года и включает уже десять книг. Известно, что автор вдохновлялась своим собственным детством, ведь она росла старшей из четырех сестер в родовом поместье в Англии.

Зрителей ждут красочные костюмы, первоклассные спецэффекты, веселая музыка и эффектные трюки. Фильм для всей семьи рассказывает о борьбе добра со злом и настоящей дружбе. В мировом прокате картина уже собрала полтора миллиона долларов и вот, наконец, добралась до России.

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