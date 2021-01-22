Неуловимый Бонд: релиз фильма «Не время умирать» перенесли на осень 2021 года

Шпионский фильм «Не время умирать» со своим названием мог бы стать манифестом пандемии, однако из-за нее он переносится снова и снова. Изначально 25-я картина о Джеймсе Бонде должна была выйти весной 2020 года, но на фоне закрытия кинотеатров ее перенесли на ноябрь. Но осенью коронавирус пошел на страны второй волной, и релиз боевика снова перенесли на весну — на 2 апреля 2021 года.

Однако и в эту дату зрители не дождутся появления Дэниела Крейга на больших экранах. Как сообщает Variety, западные прокатчики в очередной раз решил «подвинуть» выход фильма — и снова на полгода. Новая дата релиза — 8 октября 2021-го.

Издание сообщает, что картина стоила своим создателям около 200 миллионов долларов, поэтому они ждут огромной прибыли от кинотеатров. Но так как многие заведения на Западе еще закрыты, да и в остальном мире залы заполняются только наполовину, воротилы кинобизнеза передвигают фильм снова и снова, пока не закончится пандемия.

То же издание сообщает, что следом за Бондом новые даты установлены и для других релизов. «Кролик Питер – 2» переехал со 2 апреля на 11 июня, «Охотники за привидениями: Наследники» укатили с 11 июня на 11 ноября, экранизация компьютерной игры Uncharted с Томом Холландом перенесена на следующий год — на 11 февраля 2022-го.

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