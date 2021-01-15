В январе в кино выйдет комедия «Дать дуба в округе Юба» с Милой Кунис

Фильм про то, что желание стать знаменитым не всегда приводит к хорошим последствиям.

В Сети появился русскоязычный трейлер американской комедии «Дать дуба в округе Юба». В главной роли — 61-летняя актриса Эллисон Дженни («Красота по-американски», «Джуно», «Прислуга»). Также в фильме блистают Мила Кунис и Аквафина.

Сюжет крутится вокруг скромной домохозяйки, которая мечтает, чтобы в ней увидели личность. Вселенная исполняет ее желание, правда, с таким размахом, что жизнь героини переворачивается с ног на голову. Неожиданно пропадает ее муж.

До конца не разобравшись, было ли это преступление, или же благоверный просто сбежал от супруги, женщина решает, что его похитили. Благо, ее сестра работает тележурналистом. С ее помощью и благодаря своему горю главная героиня тут же становится знаменитостью в своей округе. К мутному делу о пропаже ее мужа подключается полиция, и тут же появляются реальные бандиты, с которыми шутки плохи.

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Премьера фильма в Америке намечена на 22 января, в российских кинотеатрах его начнут показывать с 28 числа.

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