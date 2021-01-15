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Вышел трейлер драмы «Черри», в которой Том Холланд борется с зависимостью

Фильм сняли братья Руссо.

Вышел трейлер драмы «Черри», в которой Том Холланд борется с зависимостью
Том Холланд и Сиэра Браво в фильме «Черри». Фото: стоп-кадр из фильма 2021 года.

14 января вышел трейлер криминальной драмы «Черри» с Томом Холландом, прославившимся в роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Режиссерами фильма выступили создатели финальных «Мстителей» братья Руссо, но в этот раз обошлось без супергероев — мастера кинокомиксов решили показать социальную жесть.

По сюжету молодой армейский медик, шокированный тем, что увидел в горячей точке, подсел на наркотики и начал грабить банки, чтобы добыть новую дозу. Спасти парня из этого мрака может только любовь к девушке, которая, как луч света, врывается в его жизнь.

Картина основана на автобиографическом романе реального армейского медика, который пережил эту драматическую историю. Партнершу Холланда сыграла 23-летняя актриса и модель Сиэра Браво.

В западных кинотеатрах фильм покажут в конце февраля, а затем, 12 марта, он появится на потоком сервисе  Apple TV+. О прокате в России пока нет информации.

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братья Руссодраманаркотикинаркотическая зависимостьновый трейлерновый фильмТом Холланд