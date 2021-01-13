Сальма Хайек и Оуэн Уилсон исследуют мир блаженства в новом фильме

В Сети появился трейлер драматического фильма «Блаженство» (Bliss) с горячей красоткой Сальмой Хайек и Оуэном Уилсоном («Шанхайский полдень», «Полночь в Париже», «Ночь в музее»).

По сюжету, главный герой встречает таинственную женщину, которая показывает ему чудеса, а после и вовсе уводит в параллельный мир, где все прекрасно и можно наслаждаться жизнью. Так хотелось бы остаться там, но в нашем сером мире мужчину держит привязанность к его взрослой дочери. Позже он перестает понимать, какая из двух реальностей настоящая. Ради поиска правды герою придется переступить через себя. В чем-то вселенная этой киноленты похожа на «Матрицу».

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Фильм выйдет на потоковом сервисе Amazon Prime Video 5 февраля, как оригинальный проект студии Amazon. Картину снял режиссер Майк Кэхилл, выпустивший ранее научно-фантастические психологические триллеры «Другая Земля» и «Я — начало». Очевидно, постановщик продолжает работать в своей стилистике, загадывая зрителям закрученные задачки.

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