«Очень изобретательно»: Сталлоне вернется на большой экран в образе пожилого супергероя

Стали известны подробности нового фильма Сильвестра Сталлоне «Самаритянин». Это будет супергеройское кино, но со свежим взглядом. Как «Джокер» с Хоакином Фениксом показал необычную и драматичную историю становления злодея, так и новая работа 74-летнего актера подарит зрителям совершенно иной ракурс на уже избитую тему суперсильных борцов с преступностью.

По сюжету, юный парень знакомится со своим пожилым соседом и после череды событий понимает, что этот старик является супергероем, который пропал после эпичной битвы со злодеем 20 лет назад. Почему защитник людей решил отойти от дел и считаться мертвым? Отвечая на этот вопрос, фильм обещает дать новый взгляд на геройское призвание.

Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери, снявший хоррор-боевик «Оверлорд». В недавнем интервью он рассказал, что фильм со Сталлоне будет основан на человечности: юный герой найдет для себя фигуру отца в ушедшем в отставку борце с преступностью. Однако сам постановщик больше поражен тем, как возрастной актер, легенда боевиков вжился в новую для него роль. До этого Сталлоне появлялся в супергеройском кино, но на вторых и третьих ролях, если не считать фильм «Судья Дредд» 1995 года.

«Мы увидим, как Слай делает то, чего не делал в течение долгого времени, и очень изобретательно. Ему 73 года (на момент съемок. — Прим. авт.)! Я поражен тем, как много он на самом деле делает. Я говорю вам, что большинство парней в возрасте от двадцати лет не смогли бы сделать то, что делает Слай в этом фильме», — цитирует режиссера журнал Total Film.

Это же издание опубликовало первый кадр из предстоящей картины. Мировая премьера состоится в начале июня 2021 года, в российский кинотеатрах лента выйдет 3 числа.

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