Звезда Marvel Энтони Маки сыграл киборга в новом фильме

6 января стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фантастического боевика «Смертельная зона» (Outside the Wire). Главную роль в картине исполнил Энтони Маки, известный отечественным зрителям, как Сокол из киновселенной Marvel.

Картину выпустила та же студия, что подарила нам боевики «Бессмертная гвардия» и «Операция по спасению». По сюжету, в особой зоне боевых действий встречаются два солдата, которые должны найти некое смертоносное устройство. Но очень скоро один из героев узнает, что его напарник на самом деле киборг. Фильм покажет недалекое будущее, в котором в армиях начинают использовать роботов. В этой новой войне вопросы человечности встают для людей еще острее, чем раньше.

Фильм выйдет на Netflix 15 января.

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Напомним, что фанаты комиксов уже долгое время ждут сериал Marvel «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки. Из-за пандемии съемки продолжения приключений соратников Капитана Америка были приостановлены. В результате релиз картины перенесли с августа 2020 года на март 2021-го.

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