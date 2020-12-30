Комедию о любви с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой покажут в начале весны

В Сети появился трейлер комедии «Пара из будущего», в которой тех самых влюбленных из 2040 года сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова. По сюжету уже взрослые супруги устали изводить друг другу нервы и решили развестись, но в этот момент удар молнии переносит их на 20 лет назад — в том самый год, который мы сегодня собираемся провожать. Отойдя от шока, мужчина и женщина отправляются на поиски молодых себя, чтобы отговорить их от свадьбы. А может, встретившись с самими собой, они вспомнят, что их на самом деле связывало. Ведь молодая пара начинает отчаянно бороться за свою любовь.

Трейлер дает понять, что кроме романтики в фильме будет еще и сатира на эпоху карантина. Якобы в будущем самоизоляция станет только жестче и к ней подключатся новые технологии. В демонстрации 2040 года использовалось немало компьютерной графики.

Картину выпустили студия «Тритэ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Режиссером выступил Алексей Нужный, снявший «Я худею» и «Громкую связь». Молодых героев сыграли Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

«Мне интересно исследовать природу взаимоотношений семейной пары, природу взаимных претензий, ожиданий, любви и даже ненависти. Понять, куда со временем утекает любовь и уважение, что с этим делать и как оттуда выкарабкиваться», — признается Алексей Нужный.

Комедия о неразрушимой любви выйдет в кинотеатрах 4 марта 2021 года.

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