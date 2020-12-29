«Бывшие», «Глубже», «Зарница»: какие премьеры покажет видеосервис Start в январе

Видеосервис Start поделился информацией о том, какие премьеры ждут его пользователей в январе 2021 года. В частности, в онлайн-кинотеатре появятся новые эпизоды оригинальных сериалов компании «257 причин, чтобы жить» и «Пассажиры», а также «Гранд» и «Обет на крови». А вот что еще станет доступно зрителям.

31 декабря — короткометражный музыкальный 3D-мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» (главные роли озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, песню написал Леонид Агутин).

8 января — второй сезон датского детективного сериала «Обман».

14 января — фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» (в главной роли Юлия Высоцкая).

15 января — фильм «Глубже» (Александр Паль и Любовь Аксенова).

21 января — третий сезон сериала «Бывшие» (к актерскому дуэту Любови Аксеновой и Дениса Шведова присоединилась блистательная Полина Гагарина).

28 января — фильм «Молодое вино» (в главных ролях Катерина Шпица и Александр Яценко).

29 января — оригинальный короткометражный фильм Start «Зарница», рассказывающий о подростковых страстях в кадетском корпусе (в ролях: Ульяна Васькович, Евгений Хандрыга, Михаил Шамков).

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