30 лет спустя: вышел трейлер сиквела «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи

Как и в первом фильме, главный герой отправится из африканской страны в Нью-Йорк, только теперь он не принц, а король.

22 декабря видеосервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер сиквела культовой комедии с Эдди Мерфи «Поездка в Америку». Оригинальный фильм вышел в 1988 году, и вот спустя 30 лет к нему выпустили вторую часть.

Главный герой — принц далекой африканской страны — возмужал, стал королем и уже сам должен задуматься о наследнике. Выясняется, что его сын, потерянный несколько лет назад, растет где-то в Америке, и венценосный папаша снова отправляется в Нью-Йорк, где когда-то у него были зажигательные приключения.

В картине представлен целый ансамбль темнокожих актеров, в том числе и Уэсли Снайпс. Однако трейлер демонстрирует, что Эдди Мерфи и его партнер по фильму Арсенио Холл повторят трюк из «Чокнутого профессора» и под гримом сыграют сразу нескольких персонажей, раскрывая свои комедийные таланты.

В ролике сообщается, что «Поездка в Америку — 2» выйдет на Amazon Prime Video 5 марта 2021 года. Кстати, искрометному Эдди Мерфи уже 59 лет.

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