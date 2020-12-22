Пора в горы: Робин Райт сняла фильм о том, как женщина сражается с дикой природой

21 декабря в Сети появился трейлер драматического фильма Land («Земля») с 54-летней актрисой Робин Райт в главной роли. Женщина также дебютировала в качестве режиссера полнометражной картины в данном проекте.

По сюжету, главная героиня сбегает в горы после трагедии, которая случилась ее ребенком. Она не может больше находиться в обществе и выбирает для жизни суровую глушь. Однако дикая природа не собирается принимать нежданную гостью с распростертыми объятиями — жить одной вдали от цивилизации оказывается невероятно трудно. Женщину спасает одинокий охотник, у которого в прошлом, похоже, была аналогичная трагедия. Вместе с ним героине придется найти новую мотивацию жить дальше.

Фильм дебютирует на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года, его выход в западных кинотеатрах намечен на 12 февраля.

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Напомним, что Робин Райт снималась в таких культовых картинах, как «Санта-Барбара», «Форрест Гамп» и «Неуязвимый». Также она засветилась в современных блокбастерах «Эверест», «Чудо-женщина» и «Бегущий по лезвию 2049».

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