Появились первые кадры документального фильма Питера Джексона о The Beatles

Студия Disney выпустила 5-минутное видео с первыми кадрами документального фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back. Напомним, что режиссер «Властелина колец» получил доступ к ранее неопубликованным архивным видео легендарной группы. Используя технологии цифровой реставрации, он сделал эти ролики современными и смонтировал из них документальное кино.

На более чем 60 часах архивной видеозаписи 1969 года запечатлен последний совместный концерт The Beatles и подготовка к нему: репетиции, запись песен, закулисная работа. На старых кадрах можно увидеть Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра работающих вместе, улыбающихся и отпускающих шутки. А после «магии кино» от Питера Джексона эти драгоценные съемки выглядят еще и современными. Выпущенный ролик дает понять, что для поклонников группы это будет настоящее сокровище. Добавим, что зрители картины услышат репетиционное звучание 14 песен с альбомов Abbey Road и Let It Be.

Ознакомительный ролик сообщает, что в фильм выйдет в западных кинотеатрах 27 августа 2021 года.

