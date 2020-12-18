Вышел трейлер фильма, в котором Джастин Тимберлейк играет бывшего заключенного

На самом деле, картина не про тюрьму, а про трогательную дружбу.

17 декабря вышел трейлер нового драматического фильма с Джастином Тимберлейком. Картина называется «Палмер» (Palmer), в ней известный певец играет бывшего спортсмена, который угодил в тюрьму на 12 лет. Выйдя на свободу, мужчина страдает из-за клейма уголовника, но его ждет неожиданная встреча. Главный герой познакомится с мальчиком, которому вместо машинок и солдатиков нравятся куколки и мультики про фей. Из-за своих девчачьих увлечений паренек стал изгоем в школе, и теперь бывший заключенный должен объяснить ему, насколько жесток мир. Но это общение меняет обоих героев.

Фильм получился про то, как предрассудки мешают людям разглядеть настоящие чувства. Бывший заключенный, который слишком любезен с мальчиком, ведущим себя как девочка, естественно, вызывает нехорошие подозрения у окружающих. А, тем временем, дружба мужчины и ребенка может стать для них обоих ключом к началу новой жизни.

Картина выйдет на видеосервисе Apple TV+ 29 января 2021 года.

Кстати, между съемками данного фильма Джастин Тимберлейк был замечен держащимся за руки со своей партнершей по проекту Алишей Уэйнрайт. Позже актер делал заявление, что между ними ничего нет и извинялся перед своей женой за то, что спровоцировал слухи о романе на стороне.

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