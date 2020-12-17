Петров флиртует с Милославской в трейлере фильма «Рашн юг»

17 декабря в Сети появился трейлер романтической комедии «Рашн юг» с Семеном Трескуновым и Стасей Милославской.

По сюжету, сердца главной героини добиваются сразу трое мужчин. Красавица приглянулась горячему полицейскому, самоуверенному моряку и простодушному студенту. У каждого «жениха» есть свои плюсы и минусы, и пока девушка мечется между тремя вариантами, ухажеры начинают настоящую войну за нее. С оружием и южным темпераментом.

В картине со своей тиховой песней появляется Олег Газманов, но это не самое впечатляющее камео. Трейлер засветил нынешнего возлюбленного Стаси Милославской Александра Петрова.

«Твоя девчонка?» — спрашивает его персонаж у отца главной героини. «Нет, блин, твоя!» — огрызается девушка. «Дерзкая…» — с улыбкой отмечает Петров.

Фильм выйдет в кинотеатрах 4 марта.

Смотрите также: