Историческая драма Кончаловского «Дорогие товарищи!» станет доступна на видеосервисе Start

Знаменитая историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» станет доступна к домашнему просмотру. С 14 января ее можно будет включить на своих экранах пользователям видеосервиса Start. Напомним, что эта картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале в 2020 году и была выдвинута в качестве претендента от России на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Фильм основан на реальных событиях. В 1962 году в советском городе Новочеркасске происходит крупная забастовка рабочих. Власти пытаются усмирить граждан с помощью армии. Главная героиня, которую играет Юлия Высоцкая, — убежденная в коммунистических идеях партработница. Она осуждает заводских смутьянов, но, когда во время разгона протестующих на площади пропадает ее юная дочь, женщина вместе с горем испытывает кризис мировоззрения.

«Пандемия сильно изменила нашу жизнь, и посещение кинотеатров уже можно сравнить с пиром во время чумы. Поэтому сейчас, мне кажется, особенно важным, что благодаря онлайн-платформам люди могут смотреть кино не выходя из дома. Я буду рад, если вы посмотрите мой новый фильм на видеосервисе Start в тот момент, когда вам захочется его посмотреть», — говорит Андрей Кончаловский.

Это картина для тех, кто хочет, чтобы кино заставляло думать и размышлять. Она одновременно и про эпоху, и про людей. Съемки прошли при поддержке Минкульта РФ.

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