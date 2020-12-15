Дату релиза нового фильма Mortal Kombat перенесли на апрель 2021 года

Ранее она была запланирована на середину января.

Печальная новость для фанатов компьютерной игры Mortal Kombat, которые ждут новую кино-адаптацию этого боевика. Ранее сообщалось, что фильм получил дату релиза 15 января 2021 года. Но 15 декабря официальный аккаунт картины в Twitter сообщил, что премьера переносится на 16 апреля — «Смертельная битва» выйдет сразу в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

О переносе выхода фильма в российский прокат пока не сообщается (он должен состояться 14 января). Однако западное издание Deadline отмечает, что картина еще не готова к выпуску. Если это так, то и отечественным зрителям придется подождать премьеры.

Напомним, что то будет перезапуск кинофраншизы, стартовавшей в 1995 году. История лучших бойцов Земли, сражающихся с ниндзя и киборгами из других миров, развернется заново. Культовых персонажей Лю Кана, Райдена, Соню Блейд, Джакса и Шана Цзуна сыграли новые актеры интернационального состава. Продюсированием занимается Джеймс Ван, подаривший зрителям мрачные франшизы «Пила», «Астрал» и «Заклятие», а также снявший «Аквамена».

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