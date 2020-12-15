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Дату релиза нового фильма Mortal Kombat перенесли на апрель 2021 года

Ранее она была запланирована на середину января.

Дату релиза нового фильма Mortal Kombat перенесли на апрель 2021 года
Mortal Kombat. Постер фильма 2021 года. Фото: twitter.com/MKMovie

Печальная новость для фанатов компьютерной игры Mortal Kombat, которые ждут новую кино-адаптацию этого боевика. Ранее сообщалось, что фильм получил дату релиза 15 января 2021 года. Но 15 декабря официальный аккаунт картины в Twitter сообщил, что премьера переносится на 16 апреля — «Смертельная битва» выйдет сразу в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

О переносе выхода фильма в российский прокат пока не сообщается (он должен состояться 14 января). Однако западное издание Deadline отмечает, что картина еще не готова к выпуску. Если это так, то и отечественным зрителям придется подождать премьеры.

Напомним, что то будет перезапуск кинофраншизы, стартовавшей в 1995 году. История лучших бойцов Земли, сражающихся с ниндзя и киборгами из других миров, развернется заново. Культовых персонажей Лю Кана, Райдена, Соню Блейд, Джакса и Шана Цзуна сыграли новые актеры интернационального состава. Продюсированием занимается Джеймс Ван, подаривший зрителям мрачные франшизы «Пила», «Астрал» и «Заклятие», а также снявший «Аквамена».

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