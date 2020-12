Дату релиза нового фильма Mortal Kombat перенесли на апрель 2021 года

Печальная новость для фанатов компьютерной игры Mortal Kombat, которые ждут новую кино-адаптацию этого боевика. Ранее сообщалось, что фильм получил дату релиза 15 января 2021 года. Но 15 декабря официальный аккаунт картины в Twitter сообщил, что премьера переносится на 16 апреля — «Смертельная битва» выйдет сразу в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020