Marvel представил трейлеры трех новых сериалов

В официальном профиле кинокомпании Marvel появилось несколько новых публикаций. Все три видеоролика — трейлеры к будущим фильмам о героях с необычными способностями. Так, зрителей ждут следующие киноновинки: «ВандаВижена», «Сокол и Зимний солдат», а также «Локи».

Первый многосерийный фильм «ВандаВижена» расскажет историю мужа и жены, которые решили начать тихую семейную жизнь в небольшом городе. Однако не все так просто во Вселенной Marvel. Супруги понятия не имели, что им придется столкнуться с необъяснимыми наукой явлениями на новом месте. Премьера мини-сериала состоится 15 января 2021 года.

Вторая новинка в мире фэнтези и приключенческих фильмов — «Сокол и Зимний солдат». Его выход планируется на 19 марта следующего года. Чтобы погрузиться в новую историю, зрителю придется вспомнить, чем закончился фильм «Мстители: Финал». Как сообщают создатели, новым героем и спасателем мира станет Сэм Уилсон (Сокол). Он будет Новым Капитаном Америкой.

А в последнем трейлере можно увидеть любимца публики — известного английского актера Тома Хиддлстона. В сериале «Локи» герой Хиддлстона телепортируется с помощью украденного Камня Пространства, но куда — пока секрет.

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