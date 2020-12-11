«Сказочное настроение»: Боярская в черном мини-платье и сапогах пришла в кино с Матвеевым

Елизавета Боярская и Максим Матвеев с рождением второго сына — Гриши — перебрались жить в Санкт-Петербург. При этом актеры утверждали, что с тем же трепетом и любовью относятся к Москве. Но все-таки переезжать из Северной столицы пара не намерена. Здесь все, как говорит зять Михаила Боярского, находится в пешей доступности: школа, садик и секции для детей. Благодаря чему ездить можно без пробок. До пандемии коронавируса Елизавета часто находилась в командировках или киноэкспедициях. Однако сейчас она наслаждается такой вынужденной передышкой, проводя время дома с семьей.

На днях вместе с мужем Боярская посетила премьеру фильма «Серебряные коньки» в Александринском театре. Для выхода в свет актриса выбрала нетривиальный образ: она примерила черное мини-платье, накинув на плечи кардиган в тон. Ее лук дополнили колготки, сапоги и сумочка-клатч пыльно-розового оттенка. Этот аксессуар с мерцающими блестками Елизавета повесила через плечо. Не забыла актриса и про перчатки.

«Серебряные коньки» уже в кинотеатрах! Обязательно сходите и зарядитесь предновогодним, сказочным настроением!» — отметила Елизавета.

Ранее супруги отпраздновали день рождения сына Гриши, ему исполнилось два годика. В семье также есть старший сын Андрей, ему восемь лет.

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