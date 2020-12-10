Малышева, Горбачева и другие звезды пришли на премьеру фильма «Неадекватные люди-2»

10 декабря на экраны страны вышел комедийный фильм «Неадекватные люди – 2». Накануне в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера картины с участием звезд. Показ посетили не только режиссер Роман Каримов и актерский состав во главе с Ингрид Олеринской и Илией Любимовым, но также Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Арина Шарапова, Елена Малышева, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Родион Газманов, Алика Смехова и другие знаменитости из мира музыки и кино.

Напомним, первый фильм вышел 10 лет назад, получив пять призов кинофестиваля «Окно в Европу» и любовь зрителей. В продолжении картины герои уже несколько лет живут тихой семейной жизнью, но саркастический взгляд на мир девушки не совпадает с идеалами мужчины. Пара отдаляется друг от друга, и масла в огонь подливает тот факт, что на работе у главного героя появляется молодая помощница. Новых казусов уже не избежать.

Звезды остались в восторге от новой комедии. Не упустите и вы свой шанс посмотреть ее на большом экране.

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