В новом фильме Хлоя Грейс Морец станет пилотом во время войны и сразится с монстром

1 января 2021 года выходит ее новая картина «Тень в облаках».

23-летняя американская актриса Хлоя Грейс Морец опубликовала в соцсетях тизер-трейлер своего нового фильма. Картина называется «Тень в облаках», это и боевик, и трейлер, и вообще некое безумие.

Молодая звезда сыграла девушку-пилота во времена Второй мировой войны. Ее задача — доставить груз по назначению. Однако во время выполнения миссии на борту оказывается таинственное существо, которое начинает охоту на героиню. Ролик дает нам понять, что в фильме будет много стрельбы из пулеметов и горящих самолетов.

Сама Хлоя отметила, что у фильма будет цифровой релиз, и намечен он на 1 января.

«Не могу дождаться, чтобы встретить Новый год вместе с вами! Пристегнитесь и будьте осторожны», — написала звезда.

Добавим, что премьера боевика состоялась 12 сентября на кинофестивале в Торонто, где он был отмечен призом, как безумный фильм.

Напомним, что мы также ждем еще одну премьеру с Грейс Морец — полнометражку «Том и Джерри».

Смотрите также: