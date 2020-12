Детская сила: фильм «Мы можем быть героями» выйдет на Netflix на несколько дней раньше

На днях потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Мы можем быть героями» (We Can Be Heroes). В ролике указано, что красочная картина выйдет «скоро», однако знаменитый онлайн-кинотеатр уже сообщил точную дату — 25 декабря 2020-го, как раз к католическому Рождеству. Ранее речь шла о том, что релиз состоится 1 января.

Сценаристом и режиссером фильма выступил знаменитый Роберт Родригес. Он взял две своих франшизы «Дети шпионов» и «Приключения Шаркбоя и Лавы» и соединил их. Получился яркий экшн про детей супергероев. По сюжету на Землю из космоса нападают странные роботы, которые похищают одного борца с преступностью за другим. Правительственная организация пытается спрятать наследников защитников планеты, обладающих способностями своих родителей. Но ребятня не будет сидеть в укрытии и бездействовать — они объединятся в команду и спасут своих родных.

В ролях: Приянка Чопра («Спасатели Малибу» 2017 года), Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо», «Мандалорец»), Кристиан Слейтер («Имя розы», «Интервью с вампиром») и целая плеяда юных актеров, для которых этот проект может быть трамплином в популярность.